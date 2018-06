Warum der 78-jährige Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist laut der Kantonspolizei Solothurn noch unklar. Der Unfall ereignete sich auf dem Burgackerring in Winznau. Nachdem der Lenker am rechten Strassenrand ein parkiertes Motorrad gestreift hatte, fuhr er am Ende der Strasse über diese hinaus, durchbrach eine Hecke und stürzte über eine rund 20 Meter hohe Felswand. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann bereits tot. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

Das Unfallauto wurde mit einem Spezialkran geborgen. Nebst der Polizei und der Staatsanwaltschaft Solothurn standen ein Ambulanzteam und Angehörige der Feuerwehren Winznau und Olten im Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen (062 311 80 80).