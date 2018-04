War der Schweizer Meistertitel für Sie wie der Oscar für Leonardo di Caprio?

Sehr schön. Das hat was. Die ersten Schweizer Meisterschaften im Slam Poetry in Olten 2010 habe ich mitorganisiert. Seitdem war ich viermal im Finale, aber nie ganz oben. In der Szene haben mir viele gut zugeredet und gesagt: «Dieses Jahr gewinnst du endlich.» Das hat mich dezent unter Druck gesetzt.

Was kommt jetzt noch? Die WM?

Es gibt die deutschsprachigen Meisterschaften. Die sind 2018 sogar in Zürich. Da werde ich mitmachen. Aber da ist es noch viel willkürlicher als eh schon. Es machen 150 Slammer mit. Das Niveau ist verdammt hoch. Da mache ich mir keine Hoffnungen. Auch wenn es geil wäre, einen internationalen Titel zu gewinnen.