Raser bei Hägendorf erwischt: 19-Jähriger fuhr ausserorts mit 151 km/h

Am Samstagabend wurden an der Solothurnerstrasse in Hägendorf Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Dabei seien zwei Autolenker erfasst worden, die viel zu schnell gefahren seien.

Bei einem 20-jähriger Schweizer habe die Polizei 138 km/h gemessen. Ein 19-jähriger Schweizer sei sogar mit 151 km/h unterwegs gewesen. Erlaubt wären nur 80 km/h gewesen.

Beide Fahrer seien daraufhin durch die Polizei angehalten worden. Sie hätten beide den Führerausweis abgeben müssen. Zudem sei das Auto des 19-Jährigen sichergestellt worden. Er wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte zu verantworten haben.

