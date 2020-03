Polt samt «Well-ness» und Co.: Bayern zu Gast in Olten

Weil die 33. Oltner Kabarett-Tage vom 6. bis 16. Mai das affine Publikum mit der Zunge schnalzen lassen: Bayern zu Gast in Olten. Ausrufezeichen. Denn wenn Kabarettistinnen und Kabarettisten des vielleicht urigsten Bundeslandes mit der dörflichsten Gross-Hauptstadt aller deutschen Bundesländer in Olten die Bühne erklimmen, dann darf Polt nicht fehlen. Polt ist Bayern. Poltert. Und wo Polt, da sind die Well-Brüder nicht weit. Stichwort Biermösl Blosn. Vor acht Jahren verstummten zwar die Blosn, nicht aber die Well-Brüder. Polt erst recht nicht. Zum Glück. Polt samt «Well-ness» sozusagen.

Kennen Sie May Ling? Ja, genau; die Frau in der Kabarettnummer aus dem Jahr 1979, gekauft in Thailand, als die Welt noch in Ordnung schien und ihr Besitzer, logischerweise ein Mann, in der Nummer ihre Vorzüge pries: pflegeleicht, schweig- und duldsam sowieso. Jetzt ist der Mann zurück, längst mit andern gesellschaftlichen Absurditäten im Köcher. Gerhard Polt. Warum zurück?

Und die streut sie von der Bühne nicht auf allen sozialen Kanälen ins Publikum, sondern ausschliesslich via Youtube. Die «Jeanne d’Arc des Minimalen» wäre vor Jahrzehnten noch als Liedermacherin durchgegangen. Aber eben: Heute stehen die Zeichen auf Kabarett. Dennoch, die kleinen Lebensweisheiten der agilen Bäuerin aus Oberbayern habens in sich: «I glaub, was i am besten kann, is mi traun. Es is ned wichtig, dass du wahnsinnig viel kannst, du musst dich nur mit dem Bissl, was’d kannst, traun.» Voilà; noch Fragen?