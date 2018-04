Der Steg wird rund ein halbes Jahr in Betrieb sein und im Verlaufe der Reparaturarbeiten verschoben werden können. Die Vorbereitungen zur Installation haben am Dienstag kurz nach 5 Uhr in der Früh begonnen.

Am vergangenen Mittwoch war auf der Holzbrücke ein Brand ausgebrochen, welcher einen Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken verursachte. Als Brandursache wurde fahrlässiger Umgang mit Raucherwaren ermittelt.