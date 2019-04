Der Angriff auf einen 32-jährigen Mann am Karfreitag in Olten schlägt in der Öffentlichkeit hohe Wellen. Das Opfer war kurz nach 20.30 Uhr von einer unbekannten Gruppe von Männer am Salzhüsliweg vom Fahrrad gerissen und mit einem bislang unbekannten Tatwerkzeug schwer verletzt worden. Das Opfer wurde mit Schnitt- und Stichverletzungen ins Spital gebracht und umgehend versorgt. Mittlerweile befinde sich der Mann nicht mehr in Lebensgefahr, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt.

Ob und inwiefern sich Opfer und Täterschaft gekannt haben, ist ebenfalls noch offen und Gegenstand der Ermittlungen. «Es gibt keine Neuigkeiten zu dem Vorfall», so Bruno Gribi von der Medienstelle der Polizei am Dienstag auf Anfrage dieser Zeitung. Gemäss dem Fernsehsender Tele M1 soll es sich beim Opfer um einen in der Region wohnhaften Mann aus Tunesien handeln.