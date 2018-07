Gemäss ersten Erkenntnissen beabsichtigte am Sonntagnachmittag, kurz vor 13.30 Uhr, ein von Trimbach herkommender Automobilist in Hauenstein von der Hauptstrasse nach rechts in die Froburgstrasse abzubiegen.

Im Einmündungsbereich kollidierte er seitlich-frontal mit einer 81-jährigen Autofahrerin, die mit ihrem Kleinwagen auf der Froburgstrasse abwärts in Richtung Hauptstrasse fuhr und dabei aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Bei der Kollision wurde die Beifahrerin im Kleinwagen schwer verletzt. Trotz sofortiger ärztlicher Betreuung durch ein Ambulanzteam und eine Rega-Crew erlag die Rentnerin kurz nach dem Unfall ihren Verletzungen. Dies teilte die Solothurner Polizei am Sonntag mit.

Die mutmassliche Unfallverursacherin und der abbiegende Automobilist wurden leicht bis mittelschwer verletzt und mussten ebenfalls ärztlich betreut werden. Die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn und die Kantonspolizei Solothurn haben zur Klärung der Unfallursache umgehend eine Untersuchung eingeleitet.

