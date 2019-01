Aufgepeppt, das falsche Wort: Die SBB nennen das Projekt Rundumerneuerung. Seit 1997 nämlich verkehrt in der Schweiz die IC2000-Flotte, die erste Doppelstockkompositionen, auf dem inländischen Fernverkehrsnetz. 341 Waggons umfasst die Intercity-Flotte. Und sie ist in die Jahre gekommen. Jetzt werden sämtliche Waggons im SBB Werk Olten rundumerneuert. «Made in Olten» so die verbreitete Prämisse unter den vielen Bahnkundigen an der gestrigen Präsentation der Prototypen im Werk Olten. «An Olten kommt man eben nicht vorbei», so der gut gelaunte Gast, Stadtpräsident Martin Wey.

Bis im Jahr 2024 wird das Projekt abgeschlossen sein. Über 120 Spezialisten der SBB stehen dafür täglich im Einsatz. Jeden dritten Tag verlässt ein rundumerneuerter Waggon das Werk. Acht Wochen sind für die Überholung eines solchen veranschlagt. Dann ist er bereit für die nächsten 20 Betriebsjahre, wie die SBB-Verantwortlichen zu verstehen geben.