Heiliger Georg und Todestag von Shakespeare

1995 erklärte die Unesco den 23. April zum «Welttag des Buches». Das Datum geht zurück auf den heiligen Georg. Denn zum Gedenktag ihres Schutzpatrons werden in Katalonien als Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung Blumen und Bücher verschenkt. Buchhändler machen an diesem Tag das grosse Geschäft. Die Unesco hat das Datum aus der katalanischen Tradition übernommen. Der 23. April ist aber auch der Todestag der Nationalschriftsteller von Grossbritannien und Spanien: Sowohl William Shakespeare wie auch Miguel de Cervantes (Don Quijote) starben an diesem Datum. Der Welttag des Buches soll ein Feiertag für das Lesen und die Bücher sein und auf die grosse Bedeutung des Buches hinweisen. Ausserdem wird an diesem Tag auch das Urheberrecht hochgehalten. In Deutschland und England werden am 23. April koordinierte Aktionen zur Leseförderung durchgeführt. In der Schweiz wurde in den letzten Jahren darauf verzichtet.