Geldtransporter der Post in Olten überfallen ++ Täter flüchteten in gelbem Seat

Die Polizei ist gleich an mehreren Orten im Raum Olten präsent – mit Patrouillenfahrzeuge und zivilen Fahrzeugen. Zum Ort und Tathergang gab die Polizei am Vormittag keine Informationen heraus. Die Meldung zum Überfall sei kurz vor 10 Uhr auf der Alarmzentrale eingegangen, heisst es auf Anfrage. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Fahndung laufe.

Laut «Blick» handelt es sich beim überfallenen Geldtransporter um ein Fahrzeug der Post. Das bestätigt die Kantonspolizei Solothurn. Zum Überfall kam es in einem Innenbereich eines Bürogebäudes vis à vis vom Jurahof an der Jurstrasse. Dabei handelt es sich um den Zufahrtsweg zum Gebäude der Postfinance, welches sich an der Frohburgstrasse befindet. Die Polizei sichert Spuren.

Der Fahrer wird momentan betreut. Er war von zwei maskierten und bewaffneten Männern überfallen worden. Beide hätten einen auffallenden Hut und Hygienemasken getragen. Die beiden flüchteten in einem gelben Seat, wie Kapo-Sprecherin Thalia Mosimann gegenüber «20Minuten» ausführt.

Da sich seit ungefähr einer Woche eine Baustelle an der Unteren Jurastrasse befindet, wurde der Fluchtweg einseitig beschränkt. Es blieb den beiden Männern nur der Weg Richtung Baselstrasse.

Schwer bewaffnete Polizisten im Einsatz

Die Fahndung läuft derweil auf Hochtouren weiter. Die Täter sind flüchtig. Unser Fotograf konnte am Vormittag auf dem Weg zu einem Auftrag gleich mehrere Polizeiautos beim Polizeiposten bei der USEGO, beim Sälikreisel und auch beim Bahnhof beobachten. «Die Polizisten hatten schusssichere Westen und Helme an und waren mit Maschinengewehren bewaffnet», berichtet Bruno Kissling.

Bei der Winznauer Brücke kontrollierten am Vormittag zwei Polizisten die vorbeifahrenden Autos. Solothurner Nummern schienen sie nicht zu interessieren. Unser Fotoreporter wurde jeweils rasch durchgewunken.

Dennoch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Fahndung hatte auch im Nachbarkanton Aargau Auswirkungen auf den Verkehr. In Aarburg Richtung Rothrist kam es zu Stau, wie «20Minuten» berichtet. Die Kantonspolizei Aargau unterstützt die Solothurner Kollegen. (ldu)