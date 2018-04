Speedy kommt im Jahr 2011 in China zur Welt. Gleich nach der Geburt wird die Maus in eine Kiste gepackt und in die Schweiz verfrachtet. Das Ziel: Olten. Das Stadion Kleinholz ist von nun an die Heimat der Powermouse.

Speedy wird das erste offizielle Maskottchen im Schweizer Eishockey. Ein Knochenjob. Denn die Powermouse will nicht nur Kinder unterhalten und Mamas beglücken, indem sie sich mit dem Nachwuchs ablichten lässt. Nein. Speedy will auch für die Mannschaft da sein.

Vom ersten Heimspiel an wünscht sich die Maus nichts sehnlicher, als Teil des Teams, Teil des EHC Olten zu sein. Wenn sie dazu beitragen kann, dass der EHC Olten gewinnt, ist die Maus glücklich. Speedy hasst es, zu verlieren.

4.4.18, 18.20 Uhr: Claudio Cannatà (36) verlässt 503er im Kleinholz und passiert die Sicherheitskontrolle des Eisstadions. Wenig später holt er aus dem Materialraum des EHCO ein graues Maus-Kostüm bestehend aus Kopf und Einteiler. Er trägt es in seine Umkleide, die gleichzeitig Medienzentrum ist.

Die Powermouse weigert sich, in die Schule zu gehen. Den Maskottchen-Kodex kennt sie nur vom Hörensagen. Demzufolge sollte sie während der Spiele schweigen. Doch Klappehalten, während die Helden auf dem Eis malochen, liegt für die Maus nicht drin. Zu strapaziert sind ihre Nerven.

Die Emotionen müssen raus. Speedy muss das Plexiglas mit ihren Fäusten bearbeiten, wenn die Schiris wieder einmal Tomaten auf den Augen haben. Sie muss die Gegner verfluchen, wenn einer von Speedys Oltner Freunden unfair vom Puck getrennt wurde. Und wie soll die Powermouse das Publikum animieren, wenn sie nicht selber laut ins Megafon schreien darf.