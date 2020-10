Corona-Massnahmen nicht eingehalten: Mehrere Rotlicht-Betriebe müssen vorerst schliessen

In der Nacht auf Donnerstag fanden in Olten und Wöschnau gezielte Kontrollen in rund zehn Rotlicht-Etablissements statt, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) wurden Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen und insbesondere die Umsetzung und die Einhaltung von Covid-Massnahmen kontrolliert.

In mehreren Lokalen seien die geforderten Massnahmen missachtet worden. Diese Etablissements wurden daher durch das AWA vorübergehend geschlossen. Zudem müssen die Betreiber und Betreiberinnen mit einer Strafanzeige rechnen. Sobald die geforderten Auflagen erfüllt seien, prüfe das AWA eine Wiedereröffnung, so die Polizei weiter. (pks)