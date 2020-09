Buchfestival 2020 findet statt — Gewinner der Buchpreise Dreitannen sind bekannt

Trotz Corona haben die Organisatoren ein vielfältiges Programm mit nur leicht weniger Veranstaltungen als 2019 zusammengestellt. Auch bei der vierten Ausgabe wird das Buchfestival am Donnerstag, 29. Oktober, mit dem Müsterliabend eröffnet. Am Freitag steht der «Laufsteg der Buchneuheiten» im Zentrum, am Samstag finden diverse Veranstaltungen statt, unter anderem eine Lesung mit Ex-SRG-Direktor Roger de Weck. Der Sonntag steht fürs regionale Schaffen: Es gibt etwa ein Gespräch zwischen Kulturvermittler Peter André Bloch und Autorin Madeleine Schüpfer. Wer in die Schützi will, muss neu fünf Franken Eintritt zahlen: Der Buchfestival-Voucher kann aber an der Bar oder für den Bücherkauf eingelöst werden. Infos zum Programm auf www.buchfestival.ch; Tickets sind demnächst auf www.eventfrog.ch erhältlich. (fmu)