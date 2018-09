Augenzeugen berichteten am frühen Morgen von stinkendem Rauch am Oltner Bahnhof. Der Brand wurde um 6.30 Uhr dem Notruf gemeldet, wie es bei der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage heisst. Offene Flammen sowie dichter Rauch seien aus dem Dach des Gebäudes der Alpiq gestiegen. Dieses befindet sich am Bahnhofquai 12.

Die Feuerwehren Starrkirch, Dulliken, Schönenwerd und ein SBB-Löschzug sowie ein Krankenwagen waren vor Ort im Einsatz.