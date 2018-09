Augenzeugen berichteten am frühen Morgen von stinkendem Rauch am Oltner Bahnhof. Aus dem Dachstock des Alpiq-Gebäudes an der Bahnhofstrasse traten Flammen sowie dichter Rauch aus.

Der Brand wurde dem Notruf um 6.30 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Solothurn meldet. Sofort wurde die Feuerwehr Olten aufgeboten. Sie wurde durch die Feuerwehren Dulliken, Starrkirch-Will und Schönenwerd sowie der Betriebsfeuerwerhr der SBB unterstützt.