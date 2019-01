Am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr wurde in der Baslerstrasse in Olten ein Kind von einem Auto erfasst und verletzt.

Gemäss ersten Erkenntnissen überquerte der Junge bei roter Fussgängerampel die Strasse und wurde in der Folge von einem Auto erfasst, das in Richtung Trimbach fuhr.

Beim Unfall zog er sich mittelschwere Verletzungen zu. Eine Ambulanz brachte ihn in ein Spital.