Absperrband als Leine: Polizist führt entlaufenen Hund zurück nach Hause

Die Kantonspolizei erlebt auch immer wieder lustige Momente, wie sie in einem Facebook-Post mitteilt. Dies war auch vor einigen Tagen der Fall, als in Hägendorf ein Hund entlief. Nach einiger Zeit konnte der Russel Terrier eingefangen und seine Identität mittels eines Chiplesers ermittelt werden.

Während der Chipleser zur Grundausrüstung der Kantonspolizei Solothurn gehört, ist dies bei einer Hundeleine nicht der Fall. Es musste also improvisiert werden und ein Absperrband als Ersatz dienen. Der kleine Hund namens Ivo legte zum Abschied noch einige Kunststücke wie das Männchen-machen an den Tag, bevor er an seinen erfreuten Besitzer zurückgegeben wurde.