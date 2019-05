Gemäss Aussagen einer Auskunftsperson soll am Dienstag, 23. April 2019, gegen 18 Uhr, ein weisser VW Golf auf der Köllikerstrasse in Gretzenbach in Richtung Kölliken fahrend mehrere Fahrzeuge riskant überholt haben.

«Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge konnten eine Kollision mit dem VW Golf offenbar nur verhindern, indem sie ihr Fahrzeug abbremsten», so die Kantonspolizei Solothurn.

In diesem Zusammenhang ist die Polizei an den Aussagen von Zeugen interessiert und bittet diese, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80. (pks)

