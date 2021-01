Am Mittwochabend, 6. Januar 2021, ereignete sich an der Hauptstrasse in Erlinsbach nach derzeitigen Erkenntnissen ein Selbstunfall, wo eine Frau von ihrem eigenen Auto überrollt und darunter eingeklemmt wurde. Die schwer verletzte Frau sei nun am Donnerstagabend, 7. Januar 2021, im Spital verstorben, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilt. Weitergehende Angaben seien aus Rücksicht auf den Persönlichkeitsschutz nicht möglich. (pks)

