Zwei Buschwanderer haben letzte Woche südwestlich von Hubart auf der Insel Tasmanien entdeckt, was niemand entdecken möchte: die Überreste eines Skeletts und einen Rucksack. In diesem befanden sich eine Fotokamera mit Speicherkarte, Bargeld in Schweizer Franken und Hongkong-Dollars sowie Quittungen von einem Geldwechsel in Zürich mit Datum vom 21. Dezember 2010.

Die Identität konnte die Polizei aber nicht klären. Deshalb veröffentlichte sie ein Bild, das einen Mann an einer Küste zeigt.

Bei diesem Mann handelt es sich allerdings nicht um den Toten. Sondern um den Aargauer Michael Nydegger, wie das australische Online-Portal ABC Hobart berichtet. Er meldete sich selbst bei der tasmanischen Polizei. Er sei von einem Freund auf mit einem Link auf einen Artikel aufmerksam gemacht worden, in dem eben dieses Bild von ihm abgedruckt war. "Ich las den Artikel und sah das Bild von mir und dachte, das bin ich." Und ihm sei bewusst geworden, dass er wisse, wer der Gesuchte ist.