Am Donnerstagmorgen des 5. April 2018 hat ein damals Unbekannter die Filiale der Raiffeisenbank in Däniken überfallen. Die unverzüglich eingeleiteten Ermittlungen blieben laut Angaben der Kantonspolizei Solothurn vorerst ohne Erfolg, weshalb die Strafverfolgungsbehörden Bilder des mutmasslichen Täters veröffentlichten und die Bevölkerung um Mithilfe baten.

Nach entsprechenden Hinweisen und in Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Behörden gelang es Anfang Mai den gesuchten Tatverdächtigen in Deutschland verhaften zu lassen. Der Beschuldigte, ein 39-jähriger Kroate, befindet sich nun nach erfolgtem Auslieferungsverfahren in der Schweiz in Untersuchungshaft.

Die entsprechende Strafuntersuchung ist noch nicht abgeschlossen und die Ermittlungen sind nach wie vor in Gang. (kps)

Aktuelle Polizeibilder vom Juni: