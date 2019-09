Am Dienstag, um zirka 17 Uhr, betrat ein Mann die Filiale eines Detailhandelsgeschäftes in Lostorf. Dort bedrohte er einen Angestellten mit einer Stichwaffe und versuchte die Kasse zu entwenden, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Anwesende Personen bemerkten den Vorfall, worauf der Räuber von seinem Vorhaben abliess und ohne Deliktsgut aus dem Geschäft flüchtete. Beherzt nahmen Passanten die Verfolgung des mutmasslichen Täters auf und konnten diesen kurz darauf an- und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 21-jährige Schweizer wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Ein Passant zog sich leichte Verletzungen zu. (ksp)

