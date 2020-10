Mann muss nach Streit ins Spital – Täter festgenommen

Am Dienstag gegen 16.15 Uhr, kam es vor einer Liegenschaft in Obergösgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Laufe des Disputs wurde einer der Beiden verletzt. Die inzwischen verständigte Polizei rückte mit mehreren Patrouillen aus und konnte die Beteiligten vor Ort antreffen. Der Verletzte wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Der mutmassliche Täter, ein 36-jähriger Schweizer, wurde vorläufig festgenommen, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Solothurn heisst. Sie und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen zum Tathergang und den Umständen aufgenommen.