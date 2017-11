Ihre Filmmusik zu «180°» von Cihan Inan brachte ihnen am Festival von Locarno den Preis für die beste Filmmusik ein. «Filmmusik ist sehr vielfältig und wir können uns ähnlich wie ein Chamäleon für jedes Projekt neu einfärben,» so ihr Statement zur Filmmusik. Dieser Festivalpreis wurde inzwischen übertreffen mit dem oscarnominierten Kurzfilm «La Femme et le TGV» von Timo von Gunten. Damit wurden die Mitglieder der amerikanischen Filmakademie mit ihrer Musik konfrontiert.

Diego, Nora und Lionel Baldenweg weilen derzeit in Los Angeles und lassen auf Anfrage durchblicken, dass sie dort ein volles Programm haben. Über ungelegte Eier sprechen Künstler bekanntlich nicht. Sicher ist nur, dass ihre Musik Ende Januar wieder in den Kinosälen zu hören sein wird, wenn die Filmadaption des Kinderbuch-Weltbestsellers «Die kleine Hexe» von Mike Schaerer startet. Die Antwort auf die Frage, warum Filmmusik lautet: «Wir lieben gute Geschichten, Emotionen, Action, Liebe und alles, was das Medium Film zu bieten hat.»

Vor ungefähr acht Jahren machten die Baldenwegs die Bekanntschaft von Rolf Lyssy. Weil ihm ihre Musik zu «180 Grad» sehr gut gefallen hat und sie sich auf Anhieb gut verstanden, war für ihn klar, dass sie für seinen nächsten Film die Musik schreiben würden. Das Ergebnis kann sich hören lassen.

Die Geschwister Baldenweg wohnen zwar in Zürich. Aber den halbstädtische Flair von Schönenwerd, welcher an die grosse Zeit der Bally Schuhfabriken erinnert, mögen sie. Bezugspunkt zu Schönenwerd ist jetzt vor allem ihr dort wohnender Freund Bobby Leiser, dessen Backline Firma in bester Erinnerung ist. Bobby Leiser kennt und kannte viele Grössen in der Musikbranche und war mit den Rolling Stones und Miles Davis auf Tournee. Vielleicht wird Diego, Nora und Lionel Baldenweg bald auch Zürich zu klein.