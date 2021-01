Frau wird von ihrem Auto überrollt und darunter eingeklemmt — schwer verletzt wird sie ins Spital gebracht

Am Mittwoch, um 17.35 Uhr, wurde via Alarmzentrale gemeldet, dass an der Hauptstrasse in Erlinsbach eine Frau eingeklemmt unter einem Auto vorgefunden wurde, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilt. Sofort rückten mehrere Polizeipatrouillen, ein Rettungsdienst, die Feuerwehr Erlinsbach und Schönenwerd sowie die Staatsanwaltschaft vor Ort aus.

Durch Anheben des Autos mittels Luftkissen, konnte die schwer verletzte Frau geborgen und mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Die Hauptstrasse musste im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Frau von ihrem eigenen Auto überrollt worden sein, so die Kantonspolizei weiter. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Personen, die zum Unfall sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzten, Telefon 062 311 80 80. (pks)

