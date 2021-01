Brand in Wintergarten breitet sich auf Dach aus

Am Mittwoch, um 7.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass es im Wintergarten eines Doppel-Einfamilienhauses an der Längmattstrasse in Trimbach brennt. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits auf die Dachkonstruktion ausgebreitet.

Dank raschem Löscheinsatz durch Angehörige der Feuerwehren Unterer Hauenstein und Olten konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und schliesslich vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Schadenhöhe lässt sich derzeit noch nicht näher beziffern. Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn klären nun die Brandursache ab. (pks)

Die Polizeibilder vom Januar 2021: