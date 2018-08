Zlata Wyss verliess im Verlauf vom Montag, 13. August 2018, ihre Wohnung an der Neumattstrasse in Dulliken. Ihr Verschwinden wurde am Abend bemerkt. Die 65-Jährige ist auf Betreuung und Medikamente angewiesen. Die Suchmassnahmen der Polizei und Abklärungen ergaben bislang keine Anhaltspunkte über ihren Verbleib. Zuletzt wurde sie am Montagnachmittag in Niedergösgen gesehen.

Die Vermisste ist circa 160 cm gross, schlank, trägt kurze graue Haare und eine Brille. Am Montag trug sie ein kurzärmeliges quergestreiftes Oberteil (dunkelblau-weiss) und helle Jeans, vermutlich auch eine grosse dunkle Umhängetasche.

Personen, die sachdienliche Angaben über den Verbleib der Gesuchten machen können oder sie seit Montagnachmittag gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Telefon 032 627 71 11). (kps)

