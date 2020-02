Wohnung ist nach Brand unbewohnbar — Mieter vorläufig festgenommen

Die Meldung, dass es in einer Wohnung in Biberist brennt, ging bei der Kantonspolizei Solothurn gegen 20.30 Uhr ein. «Die umgehend aufgebotene Feuerwehr Biberist konnte den Brand im 4. Stock des Mehrfamilienhauses rasch löschen», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Der Mieter der betroffenen Wohnung sowie eine weitere Person wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vorsorglich zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Der Mieter, ein Kroate, wurde noch am Dienstagabend von der Polizei vorläufig festgenommen, wie TeleM1 berichtet. Laut mehreren Nachbarn soll er an psychischen Problemen leiden. Erst kürzlich soll es einen grösseren Wasserschaden in der Wohnung gegeben haben.

Die Wohnung wurde durch den Brand stark beschädigt und ist vorerst nicht bewohnbar.

Wieso es brannte, ist noch unklar. Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pks)

