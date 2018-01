Das Haus war gefunden und Susanne Jauch konnte beginnen, ihre Spuren ins Dekor zu legen. «Die Aufteilung des Hauses war perfekt. Die Einrichtung nicht wirklich», blickt sie zurück. Regisseur Rolf Lyssy habe es bereits zu Beginn super gefunden. «Ich fand es aber viel zu düster», so Jauch. Die Einrichtung müsse eine Geschichte erzählen über die Personen, die dort leben oder gelebt haben. Aus diesem Grund flog praktisch die ganze Möblierung raus. Im Wohnzimmer blieben nur gerade die Deckenlampe und ein Sessel drin. Der Rest wurde von Jauch ausgewechselt. Ein bisschen Farbe an die Wand, neue Vorhänge und Teppich und ein Teil von Gertrud Forsters (gespielt von Monica Gubser) Lebensraum war kreiert. Eine Bücherwand verschwand, stattdessen bekam ein Flügel einen prominenten Platz – ein Verweis auf das Leben des verstorbenen Ehemannes, der Musiker war.

«Die Vergangenheit der Person steht oft nicht im Drehbuch», erzählt Jauch. Das seien schöne Sachen, die man im Set platzieren könne. Um zurückzublicken macht sie sich dann bei den Machern kundig.

Auch die anderen Räume im Haus sind nach Jauchs Totalüberarbeitung kaum wiederzuerkennen. Freundlich, stimmig und persönlich kommen sie daher.

Die Ein-Zimmer-Wohnung des englischen Gentlemans verrät dessen Vorliebe fürs Englische und die Schifffahrt. «Manchmal darf man auch ein wenig übertreiben», meint Susanne Jauch zum grossen Schiff-Bild an der Wand. Besondere Freude hatte sie am Bett, welches in einem Wandkasten versteckt ist. «Ich habe es mir immer vorgestellt, dass er ein Bett hat, das er hinunterlassen kann. Das haben wir in dieser Wohnung in einem Appartementhaus wirklich so angetroffen, was super war.»