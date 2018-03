Beim Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt und mussten mit Ambulanzfahrzeugen ins Spital gebracht werden. Drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt; der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10'000 Franken.

Zur Kollision kam es am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr: Aus noch unklaren Gründen kollidierte ein in Richtung Zürich fahrendes Auto auf der rechten Fahrspur heftig mit dem Heck eines vorausfahrenden Personenwagens, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Danach wurden zwei weitere voranfahrende Fahrzeuge in die Kollision involviert.

Die Unfallstelle war gut eine Stunde nur über den Pannenstreifen passierbar. Dies führte zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Gegen 18.30 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt.

Die Polizeibilder vom März 2018: