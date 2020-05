Mehrfach überschlagen: Feuerwehr birgt verletzte Lenkerin aus Auto

Am Dienstag, gegen 12.40 Uhr, fuhr eine Autolenkerin mit ihrem weissen Kleinwagen auf der Bernstrasse von Schnottwil in Richtung Wengi. «Aus noch zu klärenden Gründen verlor sie bei einer Kreuzung die Kontrolle über ihr Fahrzeug», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Das Auto geriet in ein angrenzendes Feld, wo es sich mehrfach überschlug, bevor es dort zum Stillstand kam. Andere Autolenker alarmierten die Rettungskräfte.

Die verletzte Lenkerin wurde von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen und mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. «Nach ersten Erkenntnissen ist sie nicht schwer verletzt», heisst es von seiten der Kantonspolizei.