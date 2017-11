Petra und der quirlige Chris, der in den «Blind Auditions» mit «Rise like a Phoenix» von Conchita Wurst überzeugte, waren die ganze Zeit zusammen unterwegs. «Ich habe ihn sehr gerne, er ist mit seiner aufgedrehten Art aber auch recht anstrengend». Am letzten Tag brauchte Petra dann eine Pause. «Ich habe mich einen Tag im Hotelzimmer verbarrikadiert, um zur Ruhe zu kommen und mich in das Ganze hinein zu fühlen.»

Mit dem herannahenden «Battle» stieg auch die Nervosität. «Ich war aber nicht so nervös wie bei den Blinds», verrät Petra Wydler. Sie wusste, dass sie nicht alleine auf der Bühne stehen würde. Zudem hatte sie schon etwas erreicht und konnte alles Weitere als Zugabe betrachten. Ein grosser Unterschied bedeutete auch die im Vergleich zu den Blind Auditions veränderte Atmosphäre im Studio. Das Publikum darf klatschen und es gibt eine Moderation.

Emotionales «Battle»

Der Auftritt gelang von A bis Z; ein emotionales «Battle» mit Tanzeinlage. Am Schluss glänzten bei beiden Tränen in den Augen. «Um die Gefühle zu transportieren, muss man sich gut in den Song hineinfühlen», so die leidenschaftliche Sängerin. Am Schluss war ich sehr froh, dass wir es fehlerfrei geschafft haben. Da löste sich die ganze Anspannung.»