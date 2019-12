Hundehalter wird nach Streit von unbekanntem Autolenker geschlagen und getreten

Am Montag, gegen 17.15 Uhr, wurde die Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn über eine Auseinandersetzung auf einem Feldweg bei der Recherswilerstrasse in Obergerlafingen informiert. Dabei wurde ein Mann mittelschwer verletzt und musste von der aufgebotenen Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen kam es im Vorfeld zwischen einer Hundehalterin und einem Hundehalter zu verbalen Unstimmigkeiten, wie es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Solothurn heisst. Nach diesem Disput fuhr ein unbekannter Mann mit einem silbergrauen SUV – einem älteren Modell – «zügig heran und traktierten den Hundehalter mit Schlägen und Fusstritten», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Anschliessend entfernte er sich in rasantem Tempo Richtung Recherswil vom Ereignisort. Nach ersten Informationen trug der Unbekannte eine schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans und Halbschuhe.

Gesucht wird ebenfalls die Hundehalterin, welche wie folgt beschrieben wird: zwischen 30 und 35 Jahre alt, 160-170 cm gross, trug schwarze Stoffhosen und sprach mit ausländischem Dialekt, evtl. türkisch. Sie war mit einem cremefarbenen Mops unterwegs, welcher ein einfarbiges Mäntelchen trug.

Zeugenaufruf

Personen, welche Angaben zum Vorfall, den gesuchten Personen oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Oensingen (Telefon 062 311 76 66) in Verbindung zu setzen. (kps)

