Latten eines Ikea-Bettrostes, ein grüner Kanister, drei angebrauchte Farbeimer, eine Kartonkiste mit Geschirr und leere Einmachgläser liegen im Laub. Das macht Ursula Merz wütend. Sie war am Sonntag mit ihrem Hund im Wald unterwegs, als sie auf diese illegale Entsorgung von Müll stiess. «Es macht mich zornig, dass es Menschen gibt, die so scham- und rücksichtslos mit Ihrem Abfall umgehen, alles ins Auto verfrachten, in den Wald fahren und den Dreck auf Kosten der Umwelt so wie der Allgemeinheit entsorgen», schreibt sie dieser Zeitung.

Ursula Merz reagierte und erstattete am Montagmorgen bei der Polizei Meldung. Diese ging vor Ort und informierte auch die Standortgemeinde Drei Höfe – zuständig fürs Entsorgen – sowie die Waldeigentümerin, die Bürgergemeinde Solothurn. Momentan laufe eine Anzeige gegen Unbekannt, wie es bei der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage heisst.