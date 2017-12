Roland Schweizer kannte den verstorbenen Kurt B. gut. Kennen gelernt hatten sich die beiden 1991 in der Gassenküche. Sie arbeiteten zusammen und sahen sich regelmässig. Der 52-jährige Stadtsolothurner weiss von den Alkohol- und Drogenproblemen seines guten Freundes. Es sei ihm einmal sehr schlecht gegangen. «Er trank täglich zwischen 20 und 30 Dosen Bier und war den ganzen Tag am Amthausplatz anzutreffen.»

Als die Mutter von B. starb, krempelte er sein Leben um. «Zuletzt nahm er zwar noch eine sehr kleine Menge Methadon, war aber so ‹zwäg› wie schon lange nicht mehr», sagt sein guter Freund. Nächstens wollten die beiden zusammen reisen gehen – nach Deutschland und Amsterdam. Finanziell sei es dem IV-Bezüger auch gut gegangen, so Schweizer. «Er war ein gutmütiger und hilfsbereiter Mann. Er hätte sein letztes Hemd für andere hergegeben.» Kurt B. habe einfach den Fehler gemacht und Fritz* bei sich aufgenommen – zuerst wochen- dann tageweise.

Schweizer beschreibt den 53-Jährigen als ungepflegten, aggressiven und alkoholabhängigen Junkie. Der sei ein obdachloser IV-Bezüger und schon aus mehreren Wohnungen geflogen – auch im begleiteten Wohnen. Wegen seines schlechten Verhaltens habe er in der Gassenküche Hausverbot erhalten. «Er hat von Tag zu Tag gelebt und auch draussen geschlafen. Er habe die Gutmütigkeit von jedem ausgenutzt und sich auch nicht an Regeln gehalten.» Gestohlen habe er auch.

Mehrmals gewarnt

Die Kollegen hätten geahnt, dass es nicht gut kommen würde. «Wir haben ihn mehrmals gewarnt. Am Freitag vor seinem Tod habe ich Kurt gesagt, dass er ihm die Taschen vor die Tür stellen soll.» Dieser wollte nicht auf seinen Kollegen hören, stellte Fritz aber wegen Klagen der Nachbarn ein Ultimatum: Er sollte die Wohnung bis am Montag verlassen.

In der Tat verliess Fritz die Wohnung – aber in Gewahrsam der Polizei. Was genau in der Nacht auf Montag im Mehrfamilienhaus an der Grederhofstrasse geschah, ist noch unklar. Eine Nachbarin hatte einen Schuss gehört und die Polizei um 1.30 Uhr verständigt. Als diese in der Wohnung im obersten Stock nachschaute, fand sie den toten Kurt B. vor – und Fritz. Der 53-Jährige wurde festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Zum Todesfall wird in alle Richtungen ermittelt.