Feuerwehr muss Autolenkerin nach Selbstunfall befreien

Am Mittwoch gegen 7.40 Uhr, verlor eine Automobilistin aus noch ungeklärten Gründen auf der Solothurnstrasse in Lohn-Ammannsegg die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Rund 80 Meter vor der Kreisverkehrsanlage kam sie links von der Fahrbahn ab und prallte im Grünstreifen zuerst in einen Lichtkandelaber und dann in einen Baum, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Dadurch kippte das Auto auf die Seite. Zur Bergung der Verunfallten sowie zur Einrichtung einer Umleitung rückten die Feuerwehren Lohn-Ammannsegg und Biberist aus.

Die Automobilisten dürfte sich nicht ernsthaft verletzt haben, schreibt die Kantonspolizei. Eine Ambulanz brachte sie zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital. Das Auto erlitt Totalschaden.

