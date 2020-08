E-Bike-Fahrer verletzt sich bei Kollision mit Fussgänger schwer

Am Mittwochabend, gegen 17.20, waren nach ersten Erkenntnissen ein Lenker eines E-Bikes und ein Fussgänger gleichzeitig auf der Dorfackerstrasse in Richtung Zuchwil Zentrum unterwegs. Auf Höhe des Birchi-Zentrums kam es zu einer Kollision, dabei stürzten beide zu Boden und der Zweiradlenker verletzte sich schwer. Er musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Der Fussgänger verletzte sich leicht.

Zeugenaufruf

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kantonspolizei Solothurn (Telefon 032 627 70 00) in Verbindung zu setzen. (pks)

