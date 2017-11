Die Geschmäcker sind verschieden.

Das stimmt. Aber wir haben bis anhin sehr positive Feedbacks bekommen. Das bestätigt uns in der Annahme, dass es für ein breites Publikum stimmig ist. Wir haben versucht, Akzente zu setzen. Mit den geschwungenen Formen nehmen wir ein Stück weit Bezug auf unser Marktgebiet, das Wasseramt. Mit den geschwungenen Formen auch in der Schalterhalle wird die Wellenform des Wassers symbolisiert.

Wie viel hat die Regiobank für den Neubau ausgegeben?

Diese Information wollen wir nicht an die Öffentlichkeit tragen.

Eine ganz andere Frage: Welche Konditionen geben Sie mir für einen Kredit über 50 000 Franken?

Für einen Gewerbekunden bewegt sich der Zinssatz für einen Kontokorrent-Kredit, je nachdem ob dieser gedeckt ist oder nicht, bei 4,5 bis 5 Prozent.

Und für eine Hypothek?

Die Zinssätze bewegen sich aktuell zwischen 1 und 1,7 Prozent.

Sie geben mir also noch kein Geld, wenn ich eine Hypothek bei Ihnen abschliesse?

(Reto Egger lacht.) Was Sie ansprechen, ist für uns eine Herausforderung – die Tiefzinssituation. Wir versuchen, die Balance zu halten und dem Sparkunden noch etwas zu geben. Für den Hypothekarkunden andererseits ist die Situation natürlich angenehm.

Die Regiobank braucht zusätzliche Gelder. Kommt mit dem Neubau die Vermögensverwaltung stärker zur Geltung?

Mit dem Neubau ändert sich an unserem Geschäftsmodell grundsätzlich nichts. Wir setzen nach wie vor auf den physischen Vertrieb, aber auch auf die Digitalisierung. Der Spagat zwischen persönlicher Beratung und digitalen Vertriebskanälen ist die Herausforderung. Wir haben uns bewusst entschieden, den Schalter weiterhin anzubieten. Das Persönliche steht im Vordergrund, jedoch werden wir die digitale Schiene weiter entwickeln. Das wird in absehbarer Zeit so bleiben.

Aber es gibt Kunden, die wollen digital mit der Bank kommunizieren. Werden sie künftig auch Hypotheken mit dem Smartphone anbieten?

So weit sind wir noch nicht. Das Bedürfnis ist noch klein. Aber es ist klar, dass wir uns für die Zukunft vorbereiten und parat sein werden.

Sie haben einen Neubau gewagt. Die Geschäftsstelle ist für Sie berechtigt. Wie berechtigt ist sie effektiv?

Wir sind stark verwurzelt in Zuchwil und im Wasseramt. Wir haben viele Kunden aus der Region. Wir wollen nahe beim Kunden sein und haben hier eine lange Tradition. Unser bisheriger Standort wurde 1985 eingeweiht. Die Regiobank ist seit 1961 in Zuchwil.

Wegen dem Neubau werden die Solothurner etwas neidisch sein.

Das dürfen sie auch sein. Ich glaube, der Neubau ist nun schon etwas wie das Flaggschiff der Regiobank.

Etwas Erstaunen ruft der neue Standort aber schon hervor. Sie haben ja bereits ein Haus in Zuchwil. Wer hatte die Idee für den Standortwechsel?

Wir hatten auch ein Projekt für den alten Standort. Dann ergab sich die Möglichkeit, die Liegenschaft am heutigen Standort zu kaufen. Das Gebäude, in der die bisherige Geschäftsstelle untergebracht war, wurde in der Zwischenzeit verkauft.