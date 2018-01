Im Verlauf der letzten Nacht konnte der entgleiste Zug der Solothurn-Moutier Bahn wieder aufgestellt werden, informiert die BLS-Mediensprecherin Helene Soltermann am Mittwoch. Der Zug kam in Folge eines Erdrutschs am Montagabend von den Gleisen ab. Bis Dienstagabend stand er zwischen Langendorf und Oberdorf – in der Gemeinde Lommiswil - in Schräglage.

Mit einem Kran konnte der dreiteilige Zug nun wieder aufgestellt und abgeführt werden. Dazu wurden die drei Waggons getrennt, erklärt die BLS Mediensprecherin. Mit Hilfslokomotiven wurden 2 Waggons Richtung Moutier, ein Waggon Richtung Solothurn abtransportiert.