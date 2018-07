Am Montagmorgen gegen 6 Uhr fuhr ein Fahrradlenker in Biberist auf der Engestrasse in Richtung Solothurn. Dabei fuhr der 44-jährige Mann auf dem linken Fahrradstreifen in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Als er auf Höhe der Autobahnausfahrt Solothurn-Süd die dortige Ausfahrt passieren wollte, wurde er von einem Auto erfasst. Bei der seitlich-frontalen Kollision verletzte sich der Fahrradfahrer mittelschwer. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit der Ambulanz in ein Spital gebracht. Der Automobilist verliess die Unfallstelle in Richtung Biberist, ohne sich um den verletzten Mann und die Schadenregulierung zu kümmern. Gemäss ersten Erkenntnissen war der unbekannte Autolenker mit einer dunkelfarbigen Volvo-Limousine unterwegs. (kps)