Am Dienstag, um zirka 19.10 Uhr, fuhr eine 18-jährige Autofahrerin in Biberist auf der Grüttstrasse und beabsichtigte nach links in die Derendingenstrasse einzubiegen. Dort kollidierte sie mit einem vortrittsberechtigten Autofahrer. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug der Autofahrerin und kam schliesslich auf dem Dach liegend in der Grüttstrasse zum Stillstand. Die Fahrerin verletzte sich dadurch leicht und musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten von einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. (kps)

