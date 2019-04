Zum Unfall kam es um 6.45 Uhr: Die Automobilistin war in Lüterkofen-Ichertswil auf der Wohlstrasse in Richtung Tscheppach unterwegs. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei nickte sie dabei kurz ein und verlor deshalb die Kontrolle über ihr Fahrzeug. "Sie geriet von der Fahrbahn ab und prallte am Waldrand in einen Baumstrunk", teilt die Polizei mit.

Das Fahrzeug kippte zur Seite und aufs Dach. Die Fahrzeuglenkerin konnte ihr Auto leicht verletzt selbständig verlassen. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde sie mit einer Ambulanz zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht. Das Auto erlitt Totalschaden.

