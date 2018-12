Am Sonntagmorgen, kurz vor fünf Uhr, ging bei der Kantonspolizei Solothurn ein Anruf eines Anwohners aus Luterbach ein, es brenne an der Hauptstrasse. Die Polizei verständigte die Feuerwehr, die kurz darauf am Brandort eintraf.

Der Ausgangspunkt des Feuers war in der Küche im Erdgeschoss einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Zusammen mit der Feuerwehr Deitingen bekämpfte die Feuerwehr Luterbach die Flammen und hatte den Brand schnell unter Kontrolle.