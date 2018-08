In der Siky Ranch hatte ich später, mit zwölf Jahren, meinen ersten Ferienjob. Zwei Wochen lang führte ich von 14 bis 17 Uhr Ponys im Kreis herum, für 20 Franken pro Tag. Dass mich die launischen Viecher mehr als einmal gebissen haben, war mir egal. Ich war reich und konnte den ganzen Nachmittag Ponys streicheln. In der Zeit stand die Siky Ranch aber auch regelmässig in der Kritik. Vor allem die Haltung der Raubkatzen galt als veraltet und nicht artgerecht.

Der Zoo Sikypark in Crémines war ein Highlight meiner Kindheit. Damals hiess der Zoo noch Siky Ranch und war eine Teilentschädigung dafür, dass meine Familie von der Ostschweiz in den Kanton Solothurn nach Welschenohr gezogen war. Beim Beobachten der weissen Tiger vergassen meine Schwester und ich das Heimweh.

Doch dann fand sich plötzlich ein Partner, der genauso froh war um die Siky Ranch wie umgekehrt: René Strickler vom Raubtierpark Subingen war ebenfalls schon länger in Not und suchte einen Platz für seine Raubtiere. Eigentlich hätte Strickler seinen Raubtierpark in Subingen schon seit Jahren räumen müssen. Er konnte die Ranch von Keller schliesslich übernehmen unter der Bedingung, dass die Raubvögel in Crémines bleiben dürfen. Keller und Strickler konnten damit beide ihr jeweiliges Projekt retten.

Im letzten Sommer begannen die Bauarbeiten in Crémines, in diesem August feiert der Zoo die Neueröffnung. Für die Teilnehmer der gestrigen Etappe war es möglich, schon vorher einen Blick in den renovierten Park zu werfen. Übrigens mit der grössten Löwenanlage der Schweiz.