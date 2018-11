Im Kanton Solothurn stand der Geschäftsgang im aktuellen Quartal bei 38,3 Punkten und im 3. Quartal 2017 bei 43,9 Punkten. Die Branche profitiert vom gegenwärtigen Wirtschaftsaufschwung. In der Oktober-Befragung stand der Auftragsbestand aus dem Ausland bei 65,7 Punkten. Ein Viertel der fünf antwortenden Unternehmen will den Personalbestand ausbauen, der Rest will ihn halten.

Im Kanton Solothurn hat sich die Branche also noch nicht stabilisiert. Im Oktober nahmen keine Solothurner Unternehmen an der Umfrage teil. Im September wollen alle drei antwortenden Unternehmen ihren Personalbestand halten. Die Produktion konnte gegenüber dem Vormonat gehalten werden, gegenüber dem Vorjahresmonat liegt die Produktion um 32,0 Punkten tiefer.

Papier, Karton und Verlags- und Druckgewerbe

Im 3. Quartal 2018 erreichte der Geschäftsgang im Sektor Papier, Verlags- und Druckgewerbe im Kanton Solothurn immerhin 10,7 Punkte. Dies ist eine deutliche Erholung gegenüber dem 3. Quartal 2017 mit –12,5 Punkten.

Die Solothurner Kurve zeigt eine grosse Volatilität. In der Schweiz steht der Wert bei –24,0 Punkten, im Vorjahresquartal stand er bei –33,3 Punkten. Die Branche steht in der Schweiz unter grossem internationalem Druck. Die Unternehmen im Kanton Solothurn nahmen in den letzten Monaten nicht an der Umfrage teil, es ist aber nicht anzunehmen, dass sich die beiden Kurven weiter auseinanderbewegen.