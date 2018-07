17 Kandidaten hörte die Kommission an jenem Tag für die elf nebenamtlichen Richterstellen an. Von den drei Referenzen, die der Solothurner Richter angegeben hatte, wurde am Abend vor der Wahl nur eine kurz nach 17 Uhr abtelefoniert. Für eine zweite reichte dem Nationalrat, der dafür zuständig war, die Zeit offenbar nicht mehr.

An rund einem Dutzend Verhandlungstagen pro Jahr werden die Gewählten künftig mit den vollamtlichen Richtern als neu geschaffene Berufungsinstanz Fälle des Bundesstrafgerichts in Bellinzona beurteilen, bevor diese ans Bundesgericht weitergezogen werden können.

Richter gesucht – nicht gewählt

Marti ist seit 16 Jahren Oberrichter, zuvor war er 13 Jahre Amtsgerichtspräsident. Der 60-Jährige hatte sich beworben, weil er in den kommenden Jahren gerne am Aufbau einer neuen Gerichtsinstanz mitgewirkt hätte. Und schliesslich suchte die Bundesversammlung im Stelleninserat ausdrücklich Richter, die über eine «mehrjährige juristische Berufserfahrung, wenn möglich an einem Strafgericht» verfügen.

Tatsache ist aber: Als Richter haben nicht alle nun Gewählten gearbeitet, Erfahrung als Berufungsrichter kann fast keiner der Gewählten vorweisen. Es handelt sich fast ausschliesslich um erstinstanzliche Richterinnen, Bundes- oder Staatsanwälte oder gar eine Gerichtsschreiberin, die nebenamtliche Strafrichterin ist. «Es ist ein neues Gericht, das Urteile der Profis überprüfen soll. Gerade bei der Installation eines neuen Spruchkörpers wäre meines Erachtens einschlägige Erfahrung besonders gefragt», sagt Marti. Mit seiner Kritik ist Oberrichter Marti nicht alleine. Auf seinem Blog «Strafprozess.ch» hat auch der Solothurner Strafverteidiger Konrad Jeker die Wahl kritisiert. Auch er bemängelt die fehlenden Erfahrung der Gewählten als Berufungsrichter.

Vorwürfe zurückgewiesen

Jean-Paul Gschwind ist Präsident der Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung. Den Vorwurf, dass seine Kollegen zu wenig aufmerksam gewesen wären, will der jurassische CVP-Nationalrat nicht gelten lassen. «Alle Kommissionsmitglieder nahmen an der Schlussdiskussion teil und tauschten sich mit ihren Kollegen über die Anhörungen aus», so Gschwind. Er betont: «Alle ausgewählten Kandidaten verfügten «über ein Anwaltspatent sowie mehrere Jahre Erfahrung als Richter oder Staatsanwalt.».Ausbildung, Sprachkenntnisse und die Präsentation hätten den Ausschlag für die Wahlvorschläge der Kommission gegeben. Man habe eine intensive Diskussion geführt in der Kommission, die praktisch ausschliesslich aus Juristen und Anwälten bestehe.

Tatsache ist: Wie üblich dürfte auch bei dieser Wahl der Parteienproporz mitgespielt haben. Von den neun Gewählten stammen drei aus der CVP, eine aus der SVP und drei aus der SP, zwei aus der FDP. Weitere Muster lassen sich, ausser dass eher Jüngere gewählt wurden, nicht erkennen. Selbstkritisch gibt Marti zu: Er hätte wohl im Vorfeld bei den Solothurner Parlamentariern für sich lobbyieren müssen.

Dank «Populismus» zur Wahl?

Strafverteidiger Jeker kritisiert nicht zuletzt die Wahl von Staatsanwälten zu nebenamtlichen Richtern. Jeker sieht einen Rollenkonflikt, wenn jemand hauptberuflich Staatsanwalt und nebenberuflich Richter ist. «Rechtlich ist es korrekt. Aber es ist unmöglich, gleichzeitig zwei Rollen zu haben.»

Zu den Gewählten gehört auch Barbara Loppacher. Sie ist durch den Vierfachmord in Rupperswil bekannt geworden. «Sie hat die Fachwelt mit rechtsfehlerhaften Anträgen überrascht», sagt Jeker – hatte die Staatsanwältin im Fall Rupperswil doch eine lebenslange Verwahrung gefordert, obschon die Bedingungen dafür nicht gegeben waren. Für ihn ist dies «polemisch, reiner Populismus».

Ob ein Staatsanwalt gleichzeitig auch Richter sein soll, sei diskutiert worden, sagt Kommissionspräsident Gschwind. Man gehe davon aus, dass die Personen professionell genug seien, um zwischen den unterschiedlichen Rollen angemessen unterscheiden zu können.

Dazu die ebenfalls gewählte Beatrice Kolvodouris, Urner Oberstaatsanwalt-Stellvertreterin gegenüber der «Nidwaldner Zeitung»: «Staatsanwälte fällen in über 90 Prozent der Erledigungen Urteile im Strafbefehlsverfahren.

Im Übrigen erachte ich es für alle Seiten als gewinnbringend, wenn man den Strafprozess aus verschiedenen Optiken kennt.»

Im Solothurner Gerichtsgebäude sitzt ein sichtlich betroffener Richter. Sein Job macht ihm noch immer Freude, sagt Hans-Peter Marti. Verloren hat er schon andere Wahlen, ohne dass er ein Problem gehabt habe. Aber ja, man spürt, dass ihn das jetzt Erlebte erschüttert hat.