Langlebig Kaum zu glauben: Da verteilten wir gestern beim Start in Wangen a. A. wegen leichten Regens Pelerinen unseres Sponsors Emil Frey AG (Danke!), da zog eine Leserin ein etwa 20-jähriges Exemplar aus ihrem Rucksack, und zwar ein gut erhaltenes. Welche Pelerine überlebt so viele Jahre? Eine der «Aargauer Zeitung», wie der Aufdruck bewies.

Inspiration Vielleicht wird er ja durch diese Wanderung ins Grüne zu neuen Taten inspiriert: Künstler Bärnu Anderegg kennt man unter anderem für seine Bucheggberger Landschaftsbilder. Auswärtig fühlt er sich auf dem Aarespaziergang dennoch nicht: «In Walliswil bei Wangen ist mein Elternhaus, in Wangen ging ich zur Schule.» Und so hatte er dann auch einige spannende Aaregeschichten für die Mitwanderer auf Lager.



Grenzüberschreitung Wohl die weiteste interkantonale Anreise hatte Kantonsrätin Karin Büttler-Spielmann, die aus dem Thal, genauer aus Laupersdorf, kommt. Sie wolle öfter in anderen Regionen Leserwanderungen machen, meinte sie. Das tue sie ja jetzt, meinen wir. «Innerhalb des Kantons ist alles Grossraum Solothurn», lacht die FDP-Politikerin, «das zählt nicht».



102 Leserwanderer – das sind ebenso viele Lebensgeschichten. Eine davon erzählt vom 67-jährigen Wandervogel, der sich auf den fünzigmillionsten Klick freut, den seine mittlerweile 7000 Fotos auf Google Maps in Kürze ergattern werden. Dabei hat ihm das Wandern den Weg aus einer schweren Krankheit geebnet. Und neben der neu gewonnenen Gesundheit hat er auch die Wanderfreude entdeckt. Lange Routen sind kein Problem. Nach einem kurzen Wettercheck am Morgen, sagt er, bricht er einfach in eine der vier Himmelsrichtungen auf. Ohne Karte, wohin ihn der Weg auch führen mag.

Gewitter und Wurst Was für eine Enttäuschung. Das erfrischende Bad an unserem Ziel, dem Sportzentrum Zuchwil, und die zügigen Crawlzüge geisterten während der ganzen Wanderung im Kopf umher. Und dann das: die Badehose schon auf Kniehöhe, während die Durchsage vor dem aufziehenden Gewitter warnt. Also direkt zur Bratwurst.

(ak/mbr/rw)