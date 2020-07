«Terminus»-Gast war in weiteren Bars und Restaurants – Ansteckung führt auf Fall Spreitenbach zurück

Am Dienstagabend wurde im Kanton Solothurn eine Person positiv auf COVID-19 getestet. Bekannt wurde, dass der Gast im Oltner Club Terminus war. Laut Kanton hatte die Person über das Wochenende «verschiedene Bars, Restaurants und Clubs in Olten» besucht. «Die Person hat sich über eine Drittperson angesteckt, deren Infektion bis zum Fall Spreitenbach zurückverfolgt werden kann», heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochvormittag. 20 Personen steckten sich in der Tesla Bar mit dem Virus an. Der Erreger soll aus dem Ausland eingeschleppt worden sein.

Der Terminus-Club zeigte sich kooperativ und reichte zeitnah eine umfassende Präsenzliste mit den Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung ein. Bei den restlichen betroffenen Restaurations- und Barbetrieben im Kanton Solothurn laufen die Abklärungen.