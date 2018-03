Der 53-jährige Arne-Christian Faisst hat das Start-up biopply AG im letzten Jahr gegründet. In Solothurn sind Leitung, Verkauf und Marketing angesiedelt, in Cham Produktion und Entwicklung. Das sei historisch bedingt, weil man dort über eine Vorgängerfirma bereits Laborräume gemietet habe. An beiden Standorten sind laut Faisst insgesamt sechs Mitarbeitende angestellt. Er geht davon aus, dass bei einem Wachstum der Firma eine Konzentration auf den Standort Solothurn erfolgen werde. Faisst, wohnhaft in Oberdorf, ist promovierter Biochemiker und war über zwei Jahrzehnte in führenden Management-Positionen in der Medtechbranche tätig. Von 2006 bis 2013 leitete er als CEO das Orthopädieunternehmen Mathys in Bettlach. Danach gründete er die Anfass Life Technologies AG in Solothurn, die heute fünf Beschäftigte zählt. Die Firma hält Projekte und Beteiligungen aus den Bereichen Life Science, Biotechnologie, Diagnostik und Medizinaltechnik. Faisst ist zudem Verwaltungsrat bei der Cendres+Métaux SA in Biel und leitet dort derzeit während einer Restrukturierungsphase als CEO auch operativ den Bereich Medtech. «Bis jetzt bringe ich alle Herausforderungen unter einen Hut», sagt er lachend. (FS)