Die Gerichtsberichterstattung stösst bei unserer Leserschaft regelmässig auf grosses Interesse. Dementsprechend halten wir Augen und Ohren stets offen und pflegen dieses redaktionelle Gefäss. Derzeit stapeln sich die Unterlagen eines kriminologisch höchst aussergewöhnlichen Falles auf dem Redaktionstisch.

Anfang Januar 2016 lag eine gut 65-jährige Frau tot im Bett eines Genfer Schlafzimmers. Auf den ersten Blick sah es nach einem völlig natürlichen Todesfall aus. In der Folge stiessen die Gerichtsmediziner jedoch in den Bronchien der Verstorbenen auf eine Feder aus einem Kopfkissen. Zudem wurden Merkmale festgestellt, die auf Gewalteinwirkung hindeuteten. Das hatte unangenehme Folgen für den etwa gleichaltrigen Ehemann: So verbrachte er satte zwei Monate in Untersuchungshaft und kam lediglich nach Leistung einer Kaution von sage und schreibe vier Millionen Franken auf freien Fuss. Den Pass musste der Mann ebenfalls abgeben. Gemäss Genfer Staatsanwaltschaft ist das Verfahren nach wie vor hängig.